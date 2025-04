Wit? Mappa? Confira um guia dos principais estúdios de animes

A-1 Pictures

O Estúdio: Estúdio fundado em 2005 por um ex-produtor da Sunrise. Seu primeiro trabalho foi "Zenmai Zamurai", um anime original.

Animes Famosos: "Solo Leveling", "Mashle - Magia e Músculos", "Lycoris Recoil", "Erased", "Fairy Tail"

Bones

O Estúdio: Fundado em 1998, este também veio de antigos membros do estúdio Sunrise. Mas não teve briga com os antigos colegas, inclusive um dos primeiros projetos do Bones foi contribuir com eles no filme de "Cowboy Bebop".

Animes Famosos: "My Hero Academia", "Fullmetal Alchemist: Brotherhood", "Bungou Stray Dogs", "Eureka Seven", "Mob Psycho 100"

Cloverworks

O Estúdio: Fundado em 2018, originalmente era parte do A-1 Pictures. Hoje trabalha para a Aniplex. A mudança de nome veio durante a produção de "Darling in the Franxx".

Animes Famosos: "Persona 5: The Animation", "The Promised Neverland", "Horimiya", "Wind Breaker"

J.C. Staff

O Estúdio: Surgiu em 1986, fundado por um ex-animador do estúdio Tatsunoko. O primeiro anime foi o OVA "Elf 17".

Animes Famosos: "Slayers", "Edens Zero", "Honey Lemon Soda", "Hi Score Girl"

Kyoto Animation

O Estúdio: Fundado em 1985, o estúdio ficou conhecido por produzir animes muito queridos do público otaku. Infelizmente a sede sofreu um atentado em 2019 que matou 36 profissionais. O estúdio se recuperou e continua produzindo.

Animes Famosos: "The Melancholy of Haruhi Suzumiya", "K-On!", "Violet Evergarden", "Sound! Euphonium"