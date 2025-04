O que é Gundam? Conheça o maior anime de robô gigante do Japão

"Gundam" foi ganhando outras séries e spin-offs, sempre seguindo os alicerces da original, de 1979. Porém, de tempos em tempos, o estúdio Sunrise fazia algum movimento para conquistar uma nova parcela do público. Um desses foi no final dos anos 1990, quando a equipe criativa misturou os robôs gigantes com um elenco parecido com o de uma boyband para criar séries como "Gundam Wing" e "Gundam SEED", dois sucessos incontestáveis na franquia. "Wing", inclusive, acabou sendo o primeiro "Gundam" a ser exibido no Brasil, transmitido pelo Cartoon Network, e cujo mangá foi lançado pela editora Panini.

Sob esse aspecto de introduzir um novo público, uma das séries mais importantes para a série "Gundam" é bem recente: "The Witch from Mercury". Este anime de 2022 renovou a base de fãs dos mechas apresentando uma história ambientada em uma escola na qual as tretas entre alunos repercutiam nos conflitos políticos e empresariais de seus pais.

A protagonista Suletta Mercury se tornou uma sensação no meio otaku e um ícone da diversidade LGBTQIAPN+, afinal tinha uma relação homoafetiva com sua colega de escola Miorine Rembran. Ainda que o relacionamento das duas seja negado pela empresa responsável por cuidar das vendas de miniaturas de robôs, a Bandai Namco, os fãs abraçaram essa aproximação.

A nova série Gundam

"Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX", de 2025, é a nova produção da franquia. Primeiramente lançada nos cinemas japoneses, em janeiro —na verdade uma exibição prévia dos primeiros capítulos—, com o subtítulo "Beginning", agora a versão em série chega globalmente através do Prime Vídeo, com episódios semanais. O novo anime é uma criação de Kazuya Tsurumaki, diretor da série, e conta com uma mãozinha da dupla Hideaki Anno (criador de "Evangelion") e Yoji Enokido (de "FLCL") nos roteiros.

"GQuuuuuuX" começa quando a adolescente Amate Yuzuriha está prestes a pegar um trem, mas acaba trombando com a refugiada de guerra Nyaan. No choque, um dispositivo usado para atividades ilegais aparece no meio das coisas de Amate, que se envolve em uma grande confusão. Em paralelo a isso, a polícia espacial e o Principado de Zeon estão atrás do Gundam Vermelho utilizando o robô GQuuuuuuX, que acaba sendo pilotado por Amate.