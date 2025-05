Quem é Hatsune Miku, fenômeno pop virtual que virou filme no Brasil

Mesmo com décadas de carreira, inúmeros games, show no Brasil e, agora, um novo filme, Hatsune Miku ainda é um mistério para muitas pessoas. Afinal, quem é essa cantora virtual que se apresenta com hologramas pelo mundo?

Com a estreia de "Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar" em 8 de maio, Splash explica quem é Hatsune Miku e por que vale dar uma chance a seu novo filme.

O que é um vocaloid?

Para entender o sucesso da Hatsune Miku, é necessário explicar primeiro o que é um Vocaloid. Criado pela Yamaha Corporation em 2004, Vocaloid é um software que transforma texto em música. A base do programa são gravações feitas por atores de voz, que registram todas as sílabas do idioma japonês (e de outros idiomas). A partir disso, qualquer letra digitada pode virar uma canção.