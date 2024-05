O campeão voltou: como 'Demon Slayer' foi de mediano a fenômeno

Nos animes, a continuação lançada nos cinemas "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train: O Filme" se tornou o filme de maior bilheteria da história do Japão, mesmo sendo lançado em 2020, em meio ao auge da pandemia de Covid-19. As outras duas temporadas da animação, lançadas em 2021 e 2023, também mantiveram o sucesso, repercussão e a qualidade de animação.

No Brasil os números também impressionam. "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To The Hashira Training", um especial para cinemas com uma prévia da 4ª temporada, é o nono filme de animação japonesa com maior público nos cinemas brasileiros, acima de "Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses", segundo levantamento de Yuri Petnys em uma planilha pública.

Tanjiro e Nezuko em "Demon Slayer" Imagem: Reprodução/ufotable

Isso se reflete também na moda. Não é incomum encontrar jovens brasileiros andando com acessórios e vestuários de "Demon Slayer", mesmo fora dos eventos de anime. A série furou bolhas, saiu do nicho e atualmente pode ser tão conhecida quanto um "Naruto". "Demon Slayer" atingiu uma marca de fenômeno que poucas vezes vimos no país, e provavelmente vai perdurar até o término do anime em alguns anos. Considerando o dinheiro arrecadado, pelo visto a derrota de Muzan vai ficar para depois.

Onde assistir?

A 4ª temporada de "Demon Slayer" será lançada no próximo dia 12 de maio na Crunchyroll, com legendas em português. A dublagem deve ser lançada após algum tempo.