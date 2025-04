Médico que 'tira dentes' no Japão? Relembre 5 dentistas dos animes

Anime disponível na Netflix.

Yoko Sawaki de "Detetive Conan"

Dentista em 'Detetive Conan' Imagem: Reprodução

O anime de "Detetive Conan" já passou dos mil episódios, e no meio de tantos casos resolvidos claro que haveria algum dentista no meio. A doutora Yoko Sawaki é a estrela criminosa do 36º episódio da série, no qual acontece um assassinato em um local bem longe de seu consultório e Conan precisa provar que ela é a responsável.

O desafio é que a doutora tem um álibi perfeito: sua paciente Ayumi estava no horário do crime sendo atendida, e ela lembra de ter assistido pela TV do consultório um episódio de um programa de televisão, e isso faz com que a dentista seja deixada de lado pela investigação policial. Felizmente (para a taxa de criminalidade daquela cidade), Conan resolveu o caso de forma surpreendente.

Anime disponível na Crunchyroll.