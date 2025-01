Sucesso na Netflix, 'Mashle' é anime para quem quer esquecer 'Harry Potter'

Mas a obra que projetou Masami Kurumada foi "Ring ni Kakero" (1977), uma série de boxe estrelada pelo adolescente Ryuuji Takane. A série, que tinha combates para lá de absurdos, foi uma das responsáveis por introduzir muitos dos elementos dos "shonen de lutinha" que seriam popularizados anos depois em obras como "Dragon Ball". Esse mangá é um dos queridinhos do autor, tanto que ele ganhou a chance de desenhar a continuação "Ring ni Kakero 2" entre 2000 e 2008.

O grande sucesso mundial do autor, "Os Cavaleiros do Zodíaco", veio somente em 1986. Durante quatros anos, Kurumada foi desenvolvendo a melodramática trajetória de Seiya e seus amigos até encerrar a trama após a "Saga de Hades". Anos depois, em 2006, o autor deu sequência à sua série com "Os Cavaleiros do Zodíaco: Next Dimension", que terminou recentemente em 2024.

A narrativa de Masami Kurumada pode até ser cheia de furos de roteiro, mas isso é porque o autor é viciado em entregar emoção. Ele sabe, como ninguém, manter o leitor fisgado, mesmo que para isso ele precise sacrificar elementos como lógica ou anatomia. Como resultado, suas obras são empolgantes e cheias de personalidade.

É uma pena que "Os Cavaleiros do Zodíaco" tenha feito tanto sucesso no Brasil que ofuscou as demais obras de Kurumada. "Fuma no Kojiro" (1982) foi lançado em VHS no nosso país porque o character design era o mesmo de "Cavaleiros" então esperavam que as crianças se confundissem com o do anime de sucesso. Ou então o mangá "B't X" (1994) que provavelmente saiu por ser também uma história de adolescentes vestindo armaduras de combate. Kurumada precisava de uma nova oportunidade no Brasil, para mostrar que ele é mais do que adolescentes numa armadura.

