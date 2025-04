'Your Lie in April': o maior anime sobre 'mentira' te fará chorar muito

Tezka acredita que um anime teria muito mais impacto se replicasse o traço do autor do mangá e citou como exemplo o filme "The First Slam Dunk", que conseguiu captar a alma do traço de Takehiko Inoue (felizmente sem IA). Macoto também revelou ter feito alguns testes nos últimos 5 anos, alimentando uma IA com desenhos de seu pai para que fossem adaptados em anime, mas sem sucesso até o momento.

Não é a primeira vez que o nepobaby do Deus do Mangá demonstra esse affair pela inteligência artificial. Em 2020, foi publicado o mangá "Paidon", escrito por uma IA baseado no trabalho de seu pai, e em 2023 ameaçou (e lançou) uma história do personagem Black Jack com roteiro feito pela máquina. Já durante o lançamento do anime "Twins HinaHima", em 2024, com 95% de produção feita por IA, Macoto comentou que se Osamu Tezula tivesse essa possibilidade tecnológica, provavelmente, teria substituído todos os seus assistentes por IA.

Muito se fala em uma crise na animação japonesa para defender a utilização de inteligência artificial. Um argumento clássico é sugerir que uma IA poderia fazer o trabalho tedioso enquanto os humanos ficariam com a parte criativa. O que não é dito sobre a atual crise de animação é que ela vem da falta de remuneração justa para os artistas, que sofrem de sucessivas estafas e burnouts em uma área sucateada e abandonam a área da animação.

Voltamos a qualquer momento com novidades sobre esse debate no mundo dos animes.

Imagem: Reprodução

