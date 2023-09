Comunicativas, as pessoas de Gêmeos se dão bem em profissões que exigem agilidade, iniciativa e a própria comunicação. São daquelas que vão fazer amizade com todos da empresa, inclusive com os altos cargos de liderança. Sempre dispostas a ajudar, serão reconhecidas pela sua boa vontade e esperteza. Para não criar intrigas, é preciso tomar cuidado para não espalhar segredos e falar mais do que devia. Com o dinheiro, Gêmeos procura se informar sobre os investimentos mais atuais e gosta de testar inovações.