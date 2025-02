Cuidado com o 'Loiro do Banheiro'! Conheça o anime de sucesso 'Hanako-kun'

Nene e Hanako no anime 'Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome' Imagem: Reprodução/Lerche

Hanako tem dois objetivos: destruir criaturas do mal e espalhar fofocas do bem sobre as criaturas paranormais que habitam o colégio. Após ser salva pelo garoto do banheiro em um incidente causada por ela mesma, Nene se torna assistente de Hanako e passa a entrar em aventuras sobrenaturais com o fantasma.

A relação entre Hanako e Nene é um pouco conflituosa, até por causa da urgência que a garota tem em arranjar um namorado. Não que ela se interesse por alguém em especial, a adolescente quer ser amada por qualquer um que retribua seu sentimento. E no meio do caminho surge Kou Minamoto, um estudante desejado pelas garotas e herdeiro de uma família de exorcistas cujo objetivo é acabar com Hanako.

Que anime lindo!

Criado por Aidalro (pseudônimo de uma dupla), "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome" é uma daquelas obras sobrenaturais pensadas para um público mais jovem. Enquanto o Ocidente engatinha com produções assustadoras para os mais novos, o Japão nada de braçada nesse gênero e tem inúmeros animes e mangás sobre lendas urbanas, yokais e por aí vai.

A história não é apenas Nene e Hanako resolvendo casos na escola, porque o cenário criado por Aidalro é muito rico. O Colégio Kamome é conhecido por ter sete mistérios, sendo que o protagonista é justamente o sétimo deles. No decorrer da trama, vamos aprendendo mais sobre o passado do personagem e, claro, descobrimos quais são os outros mistérios.