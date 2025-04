Gostou de 'Solo Leveling'? 5 produções perfeitas para quem adorou o anime

Ainda que "Hunter x Hunter" não seja tão parecido com a obra sul-coreana, o arco das Formigas Quimera é bastante semelhante com o arco das formigas de "Solo Leveling". A versão brasileira da dublagem até escolheu o mesmo dublador do inimigo final para os dois animes: Heitor Assali! Assistir "Hunter x Hunter" é uma forma de ver como outro autor desenvolve uma premissa parecida.

Disponível na Netflix e Pluto TV.

"One-Punch Man"

0:00 / 0:00

Ainda que pareça inofensivo, Saitama é o herói mais forte do mundo, capaz de eliminar qualquer ameaça com apenas um soco. E no decorrer do anime acompanhamos ele fazendo amizade com outros heróis e se metendo em enrascadas por ser um pouco apático. Porém, quando a coisa aperta, ele sempre poderá dar um socão.

Uma das críticas a "Solo Leveling" é que o protagonista é poderoso demais, e o mesmo acontece em "One-Punch Man". Só que aqui o anime trata isso como uma piada, então é um pouco mais tranquilo de se assistir. "One-Punch Man" é para quem gostaria de rir um pouco mais com "Solo Leveling".