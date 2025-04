'Anne Shirley': história cancelada pela Netflix ganha nova chance em anime

Anime 'Anne Shirley' Imagem: Reprodução

Infelizmente, Marilla não aceita a órfã e faz questão de mandá-la de volta ao orfanato. Anne, no entanto, consegue se mostrar uma garota cativante nessas poucas horas de convívio, e logo Marilla desiste da ideia e adota a garota.

No decorrer do anime vamos ver como Anne lida com seus novos "pais", as dificuldades que terá na escola da comunidade e as amizades com Diana e o espevitado Gilbert. Uma vida cheia de aventuras para a garota ruiva que sonhava ser adotada por uma família.

Novelão da melhor qualidade

Baseado no romance "Anne de Green Gables", escrito por L. M. Montgomery em 1908, "Anne Shirley" é a mais nova adaptação para anime da obra. E essa produção do Answer Studio, com direção de Hiroshi Kawamata, parece ter tudo para emplacar a série entre os bons animes da temporada.

Tudo em "Anne Shirley" é deslumbrante. O cenário é feito como se fosse uma pintura e alguns efeitos em computação ajudam a dar vida à natureza cativante do lugar. As longas cenas dos personagens andando em carroça, que servem para Anne observar a paisagem e sonhar, também levam o espectador longe, graças à beleza.