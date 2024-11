Anime: 'Dragon Ball Daima' é um 'Dragon Ball GT' que deu certo

Inclusive o roteiro de "Daima" é muito competente ao amarrar pontas soltas da série original, como o fato de Piccolo ser considerado um demônio no começo do anime, mas depois descobrimos ser alguém do planeta Namek. Nessa nova série, o espectador descobre que criaturas de orelha pontuda são nativas do mundo dos demônios, ou seja, tanto os antigos nameks quanto a família do Kaioshin vieram dessa região.

E não podemos ignorar como o mundo dos demônios é um lugar rico e criativo. A região é dividida em três mundos diferentes, cada um com suas peculiaridades, e essa nova área também conta com suas próprias esferas do dragão. As esferas do mundo do demônio têm peculiaridades: além de serem menos esferas, todas estão protegidas por Guerreiros Lendários que nunca foram derrotados e com certeza vão tomar uma porrada do Goku.

Semelhanças com GT

Considerado o filho feio da franquia "Dragon Ball", a série "GT" é duramente criticada pelo seu desenvolvimento de história confuso e por trazer aventuras não-tão-carismáticas-assim. Parte da premissa dessa sequência envolve Goku criança viajando com Trunks e Pan pelo universo em busca de Esferas do Dragão capazes de trazer de volta o antigo corpo do protagonista, reduzido graças a um pedido do imperador Pilaf.

Goku - Dragon Ball GT Imagem: Reprodução

No meio dessa jornada pelo espaço (que tenta repetir características do começo da história original), os heróis encontram formas alienígenas, uma atualização maligna do Andróide 17 e até mesmo a personificação malvada de cada uma das Esferas do Dragão da terra, gerada após pedidos egoístas. O resultado dessa salada é um anime confuso, com uma ação aquém da série "Z" e com uma diversão abaixo da presente na série clássica de "Dragon Ball".