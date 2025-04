Crise social e criatividade: anime 'Mangaká da Favela' é 'Brasil do Brasil'

Mestre da Semana: Érica Awano, a paladina dos mangás brasileiros

Érica Awano e sua obra Imagem: Montagem/Reprodução

E nessa edição especial da newsletter sobre mangá no Brasil, a homenageada da vez só poderia ser Érica Awano, uma das maiorais dos quadrinhos em estilo japonês nos anos 1990. Formada em letras pela USP, ela entrou no caminho do desenho e se tornou uma das primeiras mangakás do país (ainda que já tenha declarado não gostar do termo).

Os primeiros trabalhos de Érica já eram em produções de personagens japoneses. Ela fez parte da equipe dos quadrinhos de "Mega Man", da editora Magnum (obra mundialmente conhecida por tomar "muitas liberdades" na história), e também desenhou para "Street Fighter Zero 3". Ela foi se aproximando de Marcelo Cassaro, escritor de RPG que também trabalhou na série de luta, e Awano se tornou desenhista dos livros de Tormenta. E, por isso, ela acabou entrando em um projeto muito especial.

"Holy Avenger" era um mangá baseado no universo de Tormenta, e tinha previsão de ser lançado em 40 edições mensais (depois reunidas em 5 volumes encadernados). O título foi um sucesso estrondoso de vendas e pegou aquele momento que os mangás japoneses estavam engatinhando no Brasil. "Holy Avenger" é uma tradicional campanha de RPG, mas com um jeitinho mais mangá de narrativa. Atualmente, ganhou uma republicação pela Jambô Editora.