'Shiunji Family': anime de romance entre irmãos esbanja mau gosto

O anime é baseado no mangá de Reiji Miyajima, também pai da obra "Namorada de Aluguel". Curiosamente, muita gente já metia o pau neste mangá sobre um universitário que contrata uma namorada via aplicativo de celular, e o autor parece ter dobrado a meta e entregou uma comédia romântica ainda pior. Pois bem, assista a "The Shiunji Family Children" por sua conta e risco.

"The Shiunji Family Children"

Onde ver? Não recomendo, mas está na Crunchyroll.

Primeiras Impressões: Estes animes aqui devem bombar

Animes Imagem: Montagem/Reprodução

Semana passada fiz as primeiras impressões de um monte de animes da temporada de abril —e ainda faltou coisa. Vamos para mais uma rodada, começando com aqueles animes que, com certeza, vão chamar a atenção dos otakus.

"Yaiba: Samurai Legend" (Netflix)

Sinopse: Samurai mirim criado na selva é mandado para a cidade grande e lá mostra ser muito habilidoso. Claro, ele terá que salvar o mundo em algum momento.

Primeiras Impressões: Que animação linda! O Wit Studio caprichou com movimentos fluídos, grandes giradas e cenas de ação com impacto e brilhinho. Atrapalha um pouco para entender o que está rolando, mas é tecnicamente impressionante. O tom está um pouco diferente do mangá original, que é mais lúdico nesse começo, mas promete ser um bom anime de luta.