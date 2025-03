Criticado por otakus, 'Record of Ragnarok' ganha nova temporada na Netflix

Em 2023, ano do lançamento do final da 2ª temporada, "Record of Ragnarok" foi o anime com a maior audiência da Netflix, segundo dados disponibilizados pelo site ComicBook. A guerra dos deuses ficou à frente de séries como "Demon Slayer" (2º lugar), "Oshi no Ko" (5º lugar) e "Chainsaw Man" (8º lugar). Particularmente, acho o anime pra lá de moroso, e alguns combates beiram o tédio (como a interminável luta Buda vs Zerofuku), mas ainda assim estou curioso para ver o que a Brunhilde vai aprontar.

"Record of Ragnarok"

Onde ver? Netflix

Mangá lançado no Brasil pela NewPOP Editora

É tipo "Record of Ragnarok", mas melhor?

Imagem: Reprodução

"Jojo's Bizarre Adventure"

"Record of Ragnarok" é aquele anime que cativa por criar lutas absurdas. E, por sorte, temos animes que fazem isso melhor, como "Jojo's Bizarre Adventure". Este aqui é ideal para você que gosta de ver estratégias mentais, homens excessivamente musculosos e porrada da melhor qualidade. Disponível na Crunchyroll, Netflix, Pluto TV e MAX.

Imagem: Divulgação

"Juni Taisen: Zodiac War"

A cada 12 anos é realizado um torneio que reúne 12 guerreiros, cada um representando um signo do horóscopo chinês. Esse será a 12ª edição do torneio, então estamos prestes a descobrir qual guerreiro terá seu desejo realizado. Ótimas lutas e apenas 12 episódios. Disponível na Crunchyroll, infelizmente apenas com legendas.