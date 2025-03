'Vigilantes': Tudo que sabemos sobre o novo anime de 'My Hero Academia'

A equipe de produção também apresentou nomes de bastante qualidade. A direção é assinada por Kenichi Suzuki, conhecido por ter trabalhado em "JoJo's Bizarre Adventure" e "Mobile Suit Gundam: Silver Phantom", e a composição do anime é de Yosuke Kuroda, de "BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-" e do anime original de "My Hero Academia".

Quais atores de voz farão os personagens principais?

Muitos atores de voz conhecidos estarão nos papéis principais de "Vigilantes". Confira o trio principal:

Koichi Haimawari: dublado por Shuichiro Umeda (o Akira Tendo de "Zom 100: Bucket List of the Dead")

dublado por Shuichiro Umeda (o Akira Tendo de "Zom 100: Bucket List of the Dead") Kazuho Haneyama: dublada por Ikumi Hasegawa (a Rishe de "7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life")

dublada por Ikumi Hasegawa (a Rishe de "7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life") Iwao Oguro: dublado por Yasuhiro Mamiya (o Boiled de "Sakamoto Days")

Além deles, os personagens já conhecidos da série original continuam com seus dubladores originais, como o Kenta Miyake (Avdol de "Jojo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders") fazendo o All Might e Jinichi Suwabe (Sukuna de "Jujutsu Kaisen") como Eraser Head.