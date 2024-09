Cortes e dubladores parentes: 12 curiosidades de Cavaleiros do Zodíaco

Como manda a cartilha das emissoras de TV aberta, precisava haver alguma pessoa para apresentar os episódios do desenho animado. Com "Os Cavaleiros do Zodíaco" não foi diferente: na Manchete tivemos a Duda Little e a garota asiática Mitsui introduzindo as histórias de Seiya e seus amigos, enquanto na Band quem dava os spoilers do capítulo do dia era a cantora Kelly Key, em uma rápida passagem pela emissora do Morumbi.

O Brasil tem grandes cantores de músicas de anime, mas a redublagem de "Os Cavaleiros do Zodíaco" decidiu procurar um nome de fora da bolha. Para interpretar a canção "Pegasus Fantasy", um dos clássicos das anisongs japonesas, foi convidado o cantor Edu Falaschi, que fazia parte da banda Angra. Como o público alvo do anime e do metaleiro são parecidos, até hoje Edu dá uma palhinha da canção em seus shows, até mesmo no Rock in Rio!

A primeira dublagem de "Os Cavaleiros do Zodíaco" foi feita pelo estúdio Gota Mágica, e o diretor Gilberto Baroli escalou seus filhos para os papéis principais: Hermes Baroli foi escolhido para fazer o Seiya de Pégaso e Letícia Quinto acabou ficando com Saori Kido, a reencarnação da deusa Atena, ambos defendendo os personagens com muito talento. E o legado dos Baroli nos cavaleiros não parou por aí: o próprio Gilberto pegou vários personagens da série, como os vilões Dócrates, Saga de Gêmeos e Kanon de Dragão Marinho.

A versão brasileira de "Os Cavaleiros do Zodíaco" brincou com parentescos até quando chegou a série da Netflix, que tinha como principal diferença o fato de ter transformado o Shun em uma mulher. Em vez de termos Ulisses Bezerra, a voz clássica do cavaleiro de Andrômeda, foi escalada Úrsula Bezerra, irmã do dublador. Para quem não associou o nome à voz, Úrsula é conhecida por dublar o Goku criança em "Dragon Ball", o protagonista de "Naruto" e também a Rini em "Sailor Moon".

Shun de Andrômeda menino, no anime "Os Cavaleiros do Zodíaco", e menina, na versão da Netflix Imagem: Montagem/UOL/Reprodução

Você sabe quantas emissoras de TV já transmitiram "Os Cavaleiros do Zodíaco"? Na TV aberta foram 4, sendo elas a Rede Manchete (1994-1997), Band (2004-2012), Rede 21 (2005) e Rede Brasil (2015-2017). Já na TV paga foram 3 emissoras: Cartoon Network (2003-2007), Warner Channel (2023-2024) e Adult Swim (2024), que exibe o anime atualmente. Já no streaming a série pode ser vista na íntegra na Crunchyroll.