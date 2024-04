Delinquentes, porrada: anime 'Wind Breaker' quer ser novo 'Tokyo Revengers'

O gênero deu uma revivida recentemente graças ao sucesso de "Tokyo Revengers", que atraiu a atenção dos fãs com uma história cheia de brigas entre gangues e furos no roteiro. Na trama, o jovem adulto Takemichi descobre que sua namoradinha da época de escola foi morta em um confronto entre gangues.

Enquanto reflete sobre os rumos de sua vida, Takemichi é empurrado no trilho do trem e, com isso, transportado magicamente para a época de sua adolescência. Com a ajuda de informações obtidas no futuro, o adulto no corpo de um adolescente tenta salvar seu amor.

Anime "Tokyo Revengers" Imagem: Reprodução/Liden FIlms

"Tokyo Revengers" mostrou que havia público para estudantes causando confusão por aí, ainda que tenha servido uma história pouco sólida e cheia de controvérsias como o uso da suástica budista no uniforme dos delinquentes, e "Wind Breaker" parece surfar na mesma onda.

A história deste novo anime apresenta nada de inédito, e seus personagens são misturas de clichês de outras produções de antes. O mérito te "Wind Breaker", porém, é reunir tanta experiência "repetida" em um pacote bem feito.

Com animação produzida pelo estúdio CloverWorks (de "SPY X FAMILY"), o diretor Toshifumi Akai (de "Fate/Grand Order") focar no que "Wind Breaker" tem de melhor: a porrada. O espectador pode desligar a cabeça para apreciar um espetáculo. Haruka salta, gira, pisa na cara dos desafetos, é golpeado, dá voadora, tudo isso com uma câmera dinâmica como se tivesse sido feita com atores de verdade. E o melhor: a animação acompanhando a fluidez de movimentos e até os cabelos.