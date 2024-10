Meio homem, meio mulher: anime clássico 'Ranma ½' retorna com estilo

O remake de "Ranma ½" respeita ao máximo o mangá original, mantendo o timing de humor, o design de personagens próximo ao original e com lutas muito bem desenhadas. Já no primeiro episódio somos surpreendidos na luta de Ranma com seu pai, e depois quando Ranma luta contra Akane. As lutas em "Ranma ½" sempre são muito dinâmicas e imprevisíveis, então é um alívio que o novo anime consiga entregar combates agradáveis de se assistir.

Um ponto que teve mudanças foi a questão da sexualização da série. A versão original dos anos 1980 estava de acordo com o tipo de humor aceito pela sociedade japonesa da época, ou seja, muitas piadas com peitos e a Ranma sempre exibindo sua comissão de frente pelo anime. Como o novo anime também se preocupa com a recepção do público ocidental, mais conservador com essas piadas, o anime deu uma amenizada na quantidade de peitos em cena (mas não extinguiu totalmente). Além disso, há uma preocupação maior sobre a questão do assédio às personagens femininas, algo muito bem recebido nesse ano de 2024.

Num geral, "Ranma ½" é um anime muito recomendado. Além da animação linda, é uma série que diverte com um humor afiado, com personagens carismáticos e com histórias que servem para deixar o público menos tenso. Que o Mappa consiga segurar a peteca pelo resto dos episódios e, quem sabe, dessa vez adaptar a história por completo.

Onde assistir?

"Ranma ½" está sendo lançado semanalmente pela Netflix, com legendas em português ou dublagem.