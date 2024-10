'Uzumaki', a nova tentativa de emplacar Junji Ito nos animes

"Junji Ito: Histórias Macabras do Japão" foi lançado em 2023 pela Netflix e tinha a mesma proposta de trazer mais contos de horror de Junji Ito adaptados para o formato anime. Mesmo o aprendizado do anime anterior e a distribuição do maior serviço de streaming do mundo não foi o bastante para esse anime ser bem recebido pelos fãs, que apontaram os mesmos defeitos do anime anterior. Resumindo: não assustava como os quadrinhos.

Anime "Uzumaki" Imagem: Reprodução/Production IG

Sendo assim, "Uzumaki" acabou se tornando o possível salvador da colheira. Mesmo em meio a dúvidas sobre a capacidade de um estúdio adaptar a obra de Junji Ito, vale destacar que a nova produção conta com nomes muito competentes. O roteiro é de Aki Itami, que já escreveu para "Teasing Master Takagi-san" e o clássico "Mushi-shi".

Já a direção de "Uzumaki" é assinada por Hiroshi Nagahama, que trabalhou em várias animações de "Mushihi" e o OAV de "Detroit Metal City". Entretanto há um anime divisivo no currículo do diretor: "Flowers of Evil", baseado no mangá de mesmo nome. Lançado em 2013, a série arriscou ao deixar de lado o traço do mangá para apostar em uma animação feita através de rotoscopia, que é fazer o traçado dos personagens se baseando em pessoas reais. O resultado ficou artisticamente muito impressionante, mas desagradou os fãs da obra que queriam um visual mais fiel.

Vale apontar também os atores de voz japoneses escalados para os protagonistas Shuichi e Kirie. Para o rapaz foi escalado Shinichiro Miki, o Sir Nighteye de "My Hero Academia" e o James de "Pokémon", enquanto a protagonista feminina ganhou a voz de Uki Satake, a Tsubomi de "Mob Psycho 100". Uma produção que precisamos ficar de olho.

Como acompanhar?

Os 4 episódios de "Uzumaki" serão transmitidos no canal Adult Swim, mas logo devem ser disponibilizados no streaming Max em 29 de setembro. Nada foi dito sobre dublagem até o momento de publicação dessa matéria.