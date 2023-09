Pessoas de Virgem sentem necessidade de cuidar da vida daqueles que as cercam. Não no sentido negativo, mas com o objetivo de proporcionar qualidade de vida e de suprir as necessidades mais básicas. Isso pode trazer uma certa frieza no trato com o outro. Com filhos e amores, Virgem deve tomar cuidado para não ser controlador. No mais, é aquela pessoa sábia que será fonte de conhecimento quando alguém precisar.