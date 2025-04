Quase um 'Cowboy Bebop'? Anime 'Lazarus' chegou com parkour e brasileiro

Anime 'Lazarus' Imagem: Divulgação/Adult Swim

E a Max também surpreendeu positivamente no lançamento do anime no quesito dublagem. Os episódios de "Lazarus" estão sendo disponibilizados já com localização para o português. Destaque para Renan Brum (o Kyoichiro de "Detetive da Mesa de Jantar") como o brasileiríssimo Axel Gilberto. Já na versão em japonês vale comentar que a Hersch é vivida por Megumi Hayashibara, a Faye Valentine de "Cowboy Bebop", mas a versão original do áudio ainda não está disponível.

Se você busca exatamente a experiência de um "Cowboy Bebop", "Lazarus" pode te decepcionar. A trama não é tão exagerada e nem apresentou (até o momento) combates em nave espacial. Mas se o que procura é uma história com um grupo de personagens carismáticos em uma trama futurista que nos faz refletir sobre o nosso presente de uma forma até poética, "Lazarus" é o seu anime.

Onde assistir?

"Lazarus" está sendo lançado no Brasil pela Max, com dublagem. O áudio original será disponibilizado após 30 dias.