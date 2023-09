Família é o bem maior para Libra. Com filhos, sobrinhos, pais, primos, tios e avós, qualquer lugar, por mais estranho que seja, se torna um verdadeiro lar. Não importam as fronteiras físicas ou mentais, as pessoas deste signo movem montanhas para juntar todo mundo em momentos agradáveis. São daquelas que trocam qualquer balada para curtir um parque com as crianças e um cinema com parentes mais velhos.