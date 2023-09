As inspirações piscianas para o trabalho são muito profundas. Por isso, muitas pessoas deste signo escolhem trabalhar com algo relacionado à criação, arte e expressão de alguma maneira. Não conseguir um emprego que supra essas necessidades pode ser um grande motivo de frustração e perda de energia para Peixes. Mais introspectivo no ambiente de trabalho, o signo leva mais tempo para se destacar. Pode pisar na bola com as finanças, gastando com coisas que não têm tanta utilidade assim.