Melhores Casas de Apostas no Brasil em 2025

Apostar online no Brasil é totalmente legalizado. A lei nº 14.790, conhecida como "lei das bets", foi assinada em dezembro de 2023. Ela passou a regular esse mercado que movimenta bilhões de reais por ano.

Após ela, várias portarias foram criadas para organizar o setor no Brasil e dar as diretrizes do que as casas de apostas devem fazer para operarem legalmente por aqui.

Entre idas e vindas, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SIGAP), principal responsável por cuidar do setor, definiu que a partir de 1º de outubro de 2024 somente as plataformas que solicitaram licenças poderiam operar no Brasil.

Desse modo, até o dia 31 de dezembro de 2024, cerca de 190 casas de apostas estavam aptas a oferecerem seus serviços.

E desde 1 de janeiro de 2025, esse número foi reduzido.

A casa de apostas que quiser operar no Brasil precisará cumprir uma série de requisitos para estar dentro da lei. Os principais são: