'Shiunji Family': anime de romance entre irmãos esbanja mau gosto

Para um anime de comédia romântica funcionar é preciso que o público acompanhe e torça para os personagens se pegarem. Só que em 'The Shiunji Family Children', estreia da nova temporada de abril, acontece o completo oposto: estamos rezando para nenhum daqueles personagens se encostarem. Tudo isso graças a uma sinopse um tantinho polêmica.

A família Shiunji é formada por um pai milionário e sete filhos, sendo eles dois rapazes e cinco moças jovens (e, claro, todas sendo clichês de comédias harém: a brava, a esportiva, a tímida). Todos os irmãos têm uma relação super próxima, a ponto de comentarem sobre suas vidas amorosas. Mas tudo muda no dia do aniversário de 15 anos da caçula. O pai revela que todos são adotados, ou seja, que não têm laços de sangue entre si. E aí as coisas começam a ficar estranhas.

Vai se criando uma situação terrível na mansão dos Shiunji, com trocas de olhares lascivos entre os ex-irmãos de sangue. Uma brincadeirinha aqui, um banho junto ali, tudo vai transformando 'The Shiunji Family Children' num anime no mínimo incômodo. E o pior é que toda essa tensão sexual já existia antes da revelação do patriarca, vide os olhares entre o Arata e sua irmã em um momento de conversa no quarto. Aqueles adolescentes já estavam loucos para se pegar. O que impedia era o laço de sangue.