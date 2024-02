Maquiagem e porrada: conheça 'Precure', a atual 'Sailor Moon' do Japão

Glitter Force Doki Doki Imagem: Reprodução/Netflix

Em meados da última década a Saban, a mesma que transformou Super Sentai na franquia "Power Rangers", tentou adaptar "Precure" para o gosto do mercado ocidental, mas sem sucesso. As duas séries adaptadas são "Glitter Force" (originalmente "Smile Precure") e "Glitter Force Doki Doki" ("Dokidoki Precure" no original) e foram lançadas na Netflix, mas contam com generosos cortes e uma criticada dublagem na primeira série.

Por sorte a parceria com a Saban acabou e a Toei Animation fez um acordo com a Crunchyroll para lançar algumas temporadas e disponibilizar os episódios semanais junto do Japão. Poucas séries estão no streaming, mas já é um primeiro passo para uma futura dominação mundial das guerreiras de vestidinho colorido.

Caso queira embarcar nessa jornada cheia de maquiagem e adoráveis garotas caindo na porrada com montros, uma possibilidade é acompanhar a novata "Wonderful Precure" que estreou no último dia 4. Mesmo sendo uma produção destinada para crianças, franquia "Precure" sabe agradar o público mais velho com um humor agradável, cenas de transformação belíssimas e situações que trazem quentinho ao coração. A Sailor Moon pode ficar tranquila, pois seu legado está vivo e cheio de glitter.

Imagem do anime Tropical-Rouge Precure Imagem: Divulgação/Toei Animation

Quer dicas de temporadas de "Precure" para assistir na Crunchyroll?

"Kira Kira Precure a La Mode" (2017): A jovem Usami Ichika é viciada em doces e recebe a visita de uma fada chamada Pekorin. Monstros aparecem na cidade querendo estragar os doces, e agora ela precisa se transformar na Cure Whip e encontrar amigas para proteger as sobremesas.