Sem Ash, 'Pokémon: Horizontes' tenta perpetuar a franquia e recuperar fãs

A própria decisão de ter uma dupla de protagonistas, uma garota e um menino, também parece uma decisão feita para "Pokémon: Horizontes" ter apelo com mais espectadores. Vale lembrar que as mulheres sempre foram deixadas de lado no elenco principal, mesmo tendo uma lista enorme de personagens carismáticas como Misty, Dawn, Serena e por aí vai.

Um dos responsáveis por dar essa nova cara ao anime "Pokémon" é o roteirista japonês Dai Satou. Mesmo sem histórico prévio com a franquia, ele tem em seu currículo os animes "Space Dandy", "Eureka Seven" e episódios de "Cowboy Bebop", ou seja, conhece bem de histórias aventurescas.

Rain em Pokémon: Horizontes Imagem: Reprodução/Netflix/The Pokémon Company

Num geral o anime foi bem recebido pelos fãs, que exaltam principalmente as mudanças na estrutura da série. Provavelmente será um anime mais curto. É possível que o estúdio OLM invista em séries mais breves abordando vários aspectos do mundo Pokémon.

Enquanto isso não chega, é bom se preparar para a avalanche de itens e produtos de "Pokémon: Horizontes" a partir deste mês, inclusive com a aparição do Capitão Pikachu no jogo "Pokémon GO". A febre Pokémon pode ter oscilado um pouquinho, mas continua forte como nunca.

Onde Assistir

"Pokémon: Horizontes" chega na Netflix em 7 de março de 2024, com dublagem em português. Como o anime não tem relação com a série passada, não é preciso ter visto o final da jornada de Ash. Porém, se ficou com curiosidade sobre como acabou o anime "Pokémon", é possível assistir à temporada final "Pokémon: Mestre Pokémon" também na Netflix.