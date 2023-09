São daquelas pessoas que gostam de construir um relacionamento sólido e, portanto, cair na rotina não parece um grande problema. Morar junto é uma decisão que pode ser tomada rapidamente, basta estudar o orçamento de todas as partes envolvidas e direcionar os afazeres domésticos. No sexo, gostam de acolhimento e não sentem a necessidade de reinventar as receitas mais tradicionais. Preferem apostar no que é bom e conhecido!