Anime: conheça 'Haikyu', a série de vôlei que virou fenômeno mundial

Mangá de "Haikyu!!" Imagem: Divulgação/Editora JBC

"Haikyu!!" começou a ser publicado em fevereiro de 2012 e terminou em 2020, totalizando 45 volumes encadernados. O sucesso de Hinata e seus companheiros de time rendeu inúmeras reimpressões, edições extras e recentemente a obra foi até escolhida pela editora Shueisha para ganhar uma nova versão no serviço Jump Toon, uma tentativa de competir com a popularização dos quadrinhos sul-coreanos.

Mas parte do sucesso se deve à adaptação para televisão. O anime começou a ser exibido no Japão em 2014, feito pelo estúdio Production I.G (o mesmo de de "Kaiju No. 8"), e teve um retorno excelente de repercussão, venda de quadrinhos e também de penduricalhos. Tanto que foram produzidos inúmeros episódios extras em formato OVA e longa-metragens para cinema resumindo conteúdo da série televisiva.

Mesmo com o sucesso, a saga final da história acabou não sendo lançada em formato série de TV, e sim em dois filmes diretamente para cinema. O primeiro longa, "Haikyuu!! The Dumpster Battle", bateu recordes de bilheteria em seu país de origem e chega agora no fim de maio aos cinemas brasileiros. Ao menos esse êxito todo serviu para tirar o gosto amargo da exibição da quarta temporada, "Haikyu!! To The Top", que teve a produção afetada pela pandemia de Covid-19.

E "Haikyu!!" é sucesso por onde passa, inclusive no Brasil. Em informação divulgada pela editora JBC em uma live no perfil Fora do Plástico, foi revelado que o primeiro volume da obra de vôlei vendeu cerca de 100 mil cópias no Brasil, uma tiragem bem elevada. Para se ter uma comparação, uma série como "Tokyo Revengers", também muito popular e com anime exibido atualmente, vendeu 70 mil cópias de seu primeiro volume no Brasil.