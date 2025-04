'To Be Hero X': Publicitário humilhado vira herói por acaso em anime chinês

"To Be Hero X" é um daqueles animes sobre os quais é bom não ter muita informação da premissa, então a sinopse acima está bem simplezinha, e evitando tocar em pontos surpreendentes da história. Confesso que comecei achando que seria o enésimo anime sobre sociedade de heróis e quando me dei conta estava com o coração na mão enquanto o protagonista precisava encarar um polígrafo num programa de televisão que queria acabar com sua carreira. Foi uma inusitada mistura da ambientação de 'Tiger & Bunny' com os bastidores da fama de "Oshi no Ko".

Embora esteja sendo lançada como anime, "To Be Hero X" é uma produção multicultural. A série é um donghua (animação chinesa) produzida em parceria entre as empresas bilibili e Aniplex. A estreia mundial rolou no último dia 6 e já chamou a atenção por seu visual fabuloso, misturando animação 3D com trechos feitos em 2D. Pode dar uma desandada no decorrer da animação? Sempre dá, mas fica a minha recomendação do primeiro episódio de "To Be Hero X".

"To Be Hero X"

Onde ver? Episódios semanais na Crunchyroll (legenda e futuramente dublagem)

Primeiras Impressões: Alguns animes famosinhos da temporada

Animes Imagem: Montagem/Reprodução

Com tanto anime estreando, como decidir o que assistir? Simples, me incumbi da tarefa de assistir à maior quantidade possível de primeiros episódios de animes da temporada e trouxe para os leitores da newsletter as primeiras impressões deles, junto de uma breve sinopse. Vamos começar com alguns dos populares: