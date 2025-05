Tá pegando fogo, bicho! Conheça 'Fire Force', o anime dos bombeiros

A segunda temporada de "Fire Force" veio logo depois, em julho de 2020, mas aí o anime caiu num hiato e nunca mais nada foi divulgado. Após o final do mangá em 2022, o que garantia que havia uma história para encerrar a série, anunciaram uma terceira temporada do anime para encerrar a trama. Após a divulgação inicial, foram anos sem novas informações. Por sorte não houve cancelamento, e a reta final de "Fire Force" está atualmente em exibição na Crunchyroll.

Bombeiros podem ser divertidos

"Fire Force" é uma criação de Atsushi Okubo e foi publicado na revista "Shonen Magazine" entre 2015 e 2022. Okubo já era bem conhecido pelos fãs por ser o autor de "Soul Eater", uma obra que misturava com muita competência o humor e a ação e que foi sucesso em meados dos anos 2000. Afastando qualquer receio de que seria o autor de uma obra só, Okubo conseguiu emplacar "Fire Force" e foi um dos pilares da antologia.

Vale mencionar também o trabalho dos atores de voz. Na versão original o protagonista Shinra é vivido por Gakuto Kajiwara, conhecido por ter feito o Asta em "Black Clover". A versão brasileira também é igualmente boa, com Bruno Casemiro (o Kirishima de "My Hero Academia" no papel principal).

Basicamente "Fire Force" reúne os principais elementos de qualidade de um shonen de lutinha. Ou seja, você vai encontrar um grupo de personagens carismáticos, um senso de humor meio louco parecido com "Soul Eater" e cenas de ação de tirar o fôlego. Destaque para a animação boa do estúdio David Production que conseguiu transpor com muita habilidade as cenas de luta do mangá.