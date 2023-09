Regidas pelo próprio Sol, pessoas de Leão gostam de brilhar, aparecer e se sentirem no alvo das atrações. Isso reflete totalmente nas relações amorosas, principalmente no sexo. Donas de si mesmas, prezam por satisfazerem seus desejos e se sentirem amadas. Quem ousar dizer que um leonino está errado terá que ouvir uma defesa bem grande em contrapartida. São fiéis àqueles que amam e podem agir, de maneira instintiva, como grandes protetores do par quando sentem alguma ameaça externa. Cuidado com o ciúme, hein?