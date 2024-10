ETs, fantasmas e hormônios em ebulição: o que é o anime 'Dan Da Dan'?

O mangá de "Dan Da Dan" já era um considerável sucesso de vendas, e isso antes mesmo do anúncio do anime. A série rapidamente chamou a atenção dos leitores por ser absurda e intensa. O editor da revista chegou a declarar que ele mesmo se surpreende com a criatividade do autor em criar situações surreais.

A série de anime foi anunciada em novembro de 2023, com produção do renomado estúdio Science Saru (o mesmo de "Scott Pilgrim: A Série"). A revelação do estúdio foi um alívio para os fãs, porque não é qualquer estúdio que conseguiria adaptar a loucura de "Dan Da Dan" para animação. E será que deu certo?

Um grande surto

"Dan Da Dan" é como uma montanha-russa em formato anime. A história tem um ritmo flutuante, mas sempre te jogando pra frente, e aposta em diálogos rápidos, personagens desbocados e comportamentos muito intensos. Em um minuto estamos vendo a Momo dando um chute em um desafeto, no seguinte Okarun já está falando sobre alienígenas e logo depois a obra abraça totalmente o sobrenatural e oculto criando situações bem estapafúrdias, mas divertidíssimas.

A animação do Science Saru é deslumbrante, apresentando uma fluidez belíssima e ousando em ângulos incomuns. Os personagens parecem vivos em cena, e sempre transbordando personalidade. É como se fosse o anime de "Mob Psycho 100", só que ainda mais pirado.