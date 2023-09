Trabalhar com o que ama é importante para Aquário. Por ser regido pelo elemento ar, pessoas desse signo se dão bem em tarefas que envolvam pesquisa, comunicação, estratégia e planejamento. São daquelas que gostam de debater as ideias a fundo, até esgotar as possibilidades da conversa. Isso pode gerar algumas intrigas, mas nada sério. Com o dinheiro, Aquário pode ser meio distraído confundindo pagamentos e correndo o risco de entrar no vermelho por distração.