Guerra Fria e herói morcego: 'Billy Bat' é mestre Naoki Urasawa em seu auge

Começa então um thriller com assassinatos, participação de figuras históricas, mistérios de um Japão pós-guerra e a figura de um morcego que é quase como um Jesus Cristo para uma nação desolada.

"Billy Bat" não tem nada de muito diferente do que o Naoki Urasawa faz em seus outros mangás. Os personagens do autor (sempre muito expressivos, com uma quantidade alta de caretas) sempre acabam metidos em tramas misteriosas de organizações e com uma pitada de ficção-científica.

Mas, mesmo sabendo o que te espera, Urasawa sabe entregar um thriller como poucos. A leitura é rápida, e quando você se dá conta já está envolvido nos mistérios e folheando o mangá avidamente em busca de respostas.

A leitura do primeiro volume de "Billy Bat" vai te deixando com muitas dúvidas, que é o "truque" do Urasawa para te fazer comprar todas as edições.

Quem é o morcego? Como que Kevin concebeu sua história? Por que ele tem delírios com o mamífero voador? Não sei as respostas e é capaz de me decepcionar no final, mas estou ciente do risco e quero continuar com esse mangá.

"Billy Bat", de Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki

Editora Panini (10 volumes na edição brasileira)