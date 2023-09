É preciso tomar cuidado para não deixar as emoções atrapalharem o rendimento no trabalho. No mais, as pessoas de Câncer nutrem seus afazeres com cuidado e costumam exercer um lado cuidadoso com aqueles de sua equipe. A cautela e o carinho com as obrigações rendem bons resultados, mesmo que sejam mulheres mais quietas e que não sintam tanta confiança para mostrarem seus pontos de vista em reuniões. Boa parte do dinheiro que ganham é investida no lar e guardado para a construção de um bom futuro.