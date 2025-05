Maria de Fátima ia parecer boazinha diante destas 5 personagens de anime

Imagine a cena: você é a Sailor Moon, tentando aproveitar um momento de descanso com seu namorado, quando cai do céu uma garota de cabelo rosa que lhe humilha e ainda beija seu crush. Essa é Chibiusa (ou Rini na versão dublada), a grande pedra no sapato de Usagi em "Sailor Moon R". Ela é, na verdade, sua filha vindo do futuro, com a missão de salvar a própria linhagem.

Tal qual Maria de Fátima, Chibiusa não tem pudor em praticar maldades —mesmo que isso prejudique a própria mãe. Em vez de vender o Palácio da Tóquio de Cristal a preço de banana, ela se alia momentaneamente com os vilões da vez, o clã Black Moon. Como isso é um anime, tudo se resolve logo e o mundo volta ao normal. A garota de cabelo rosado continua com vergonha do jeitão destrambelhado de sua mãe Usagi.

O anime de "Sailor Moon" está disponível no Prime Video, com algumas temporadas dubladas e outras legendadas. O mangá é publicado no Brasil pela editora JBC.

Yuno de "The Future Diary"

Yuno de 'The Future Diary' Imagem: Reprodução

Se existisse uma escala de amor materno, Yuno Gasai estaria no extremo oposto de um Édipo. No começo de "The Future Diary", ela parece apenas uma garota muito obcecada por Yukiteru, capaz até de matar para protegê-lo. Mas, conforme sua psicopatia se intensificar, o anime revela um passado sombrio —e a situação só piora.