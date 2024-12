O que é 'Jujutsu' e 'Kimetsu'? Entenda os títulos japoneses dos animes

Uma das séries queridinhas do momento usa o nome em japonês no mundo inteiro. "Jujutsu" pode ser uma espécie de feitiçaria, algo como uma técnica amaldiçoada. Inclusive, a palavra "jutsu" sozinha é bem conhecida por nós, significa "técnica" e é muito usada em "Naruto".

Já "Kaisen" veio de uma mistura de dois kanjis, um representando algo circular e outro que significa batalha. Então uma tradução possível de "Jujutsu Kaisen" seria como "Batalha Infinita de Feiticeiros". Curiosamente, esse é próximo do subtítulo que a Panini usa para publicar o mangá aqui no Brasil, "Batalha de Feiticeiros".

"Yu-Gi-Oh!"

Yu-Gi-Oh! Imagem: Reprodução/Internet

No começo dos anos 2000 a série "Yu-Gi-Oh!" explodiu no Brasil, assim como explodiu a fama de que o jogo de cartas levava as crianças ao satanismo. E, com certeza, o nome da série ser em japonês não ajudou a acalmar os pais daquela época.

Aqui a tradução é bem simples. "Yugi" significa jogo ou brincadeira, e o "Oh" é usado para representar rei. Com isso, o título do anime é "Rei dos Jogos", que tem tudo a ver com a premissa original da história.