Trabalhar por prazer é a busca incessante de Escorpião. Fazer o que gosta, estar entre pessoas verdadeiras e poder agir com liberdade, de acordo com a sua própria essência, são premissas básicas para se manter em um emprego. A originalidade, sinceridade e prontidão podem trazer de brinde a fama de ser uma pessoa grossa ou chata. Porém, nativos do signo sempre vão valorizar colegas de trabalho, buscando ensinar e aprender de maneira mútua. Dinheiro? A gente ganha em um dia, gasta no outro. Esse é o pensamento de Escorpião quando o assunto é finanças.