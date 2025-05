Como Vitor Roque saiu de treze jogos de jejum para artilheiro da semana

A comemoração gigante em Barueri depois do. Gol da vitória sobre o São Paulo não tem a ver com sensação de título antecipado, mas de vencer o clássico, voltar à sintonia com as arquibancadas e, especialmente, celebrar Vitor Roque.

O elenco percebeu e acolheu o centroavante depois da chegada pressionada. O jogador mais caro da história do Brasil ouviu comentários de que não valia o que se pagou, porque fracassou na Espanha.

Não é bem assim. Aos 20 anos, só exceções como Ronaldo e Endrick já tinham sete gols, como os que marcou nas passagens por Barcelona e Sevilla.