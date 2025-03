'Frieren' na Netflix é um dos maiores acontecimentos otakus de 2025

Eu, Jacqueline, me emocionei nesse momento [morte do Himmel] com as palavras dela. 'Fiquei tanto tempo com ele e não sabia o que ele gostava', foi tão forte essas coisas que ela falou no leito de morte dele, eu fiquei bem emocionada. Jacque Souza, Dubladora da Frieren, em entrevista para Splash na CCXP 24

Maomao é sequestrada e vendida a um palácio. Por saber ler e ter conhecimentos avançados de medicina, ela é cooptada pelo eunuco Jinshi para resolver mistérios dentro das muralhas do castelo imperial. É como um novelão de época e com uma protagonista com uma relação saudável de trabalho, uma inspiração. Disponível na Crunchyroll, dublado e legendado, com a segunda temporada lançada nesta temporada de janeiro.

Rishe é desmascarada por seu noivo e precisa fugir. Livre das amarras sociais, a jovem vive a vida que sempre sonhou até ser assassinada cinco anos depois pelo temível príncipe Arnold. Ao morrer, Rishe volta para o ponto no qual foi desmascarada, e começa a viver vidas diferentes, sempre morrendo em algum evento relacionado ao príncipe. Ela está em sua 7ª vida, mas desta vez algo mudou: ela se casa com Arnold. Crunchyroll, dublado e legendado.