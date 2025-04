Após ameaça de produtor, a dúvida: precisamos de mais 'Attack on Titan'?

Semana passada noticiamos aqui na newsletter o anúncio de "Stell Ball Run", a sétima parte de "Jojo's Bizarre Adventure". Para quem está por fora do assunto, se trata de um mangá dos anos 1980 que ganhou um anime televisivo somente em 2012. A história começa quando Jonathan Joestar, um nepobaby vitoriano, precisa lidar com a presença do invejoso Dio Brando em sua mansão por ordens do patriarca dos Joestar. A história escala rápido e se transforma numa luta entre musculosos contra vampiros bissexuais.

Cada parte de "Jojo's Bizarre Adventure" funciona quase como uma série distinta, e em cada "temporada" somos apresentados a novos personagens e ambientações, todos relacionados ao conflito de Jonathan e Dio no começo de tudo. Quer dizer, menos "Steel Ball Run", pois este começa a narrativa em um mundo alternativo, com releituras dos personagens.

Enfim, para descobrir quais temporadas são as queridinhas dos fãs, fizemos uma enquete sobre quais partes de "Jojo's Bizarre Adventure" o pessoal do canal de transmissão do WhatsApp mais gosta. Confira o que deu:

1. Parte 3: "Stardust Crusaders" (9.546 votos)

2. Parte 4: "Diamond is Ubreakable" (4.243 votos)

3. Parte 5: "Golden Wind" (3.877 votos)

4. Parte 2: "Battle Tendency" (3.134 votos)

5. Parte 1: "Phantom Blood" (2.983 votos)

6. Parte 6: "Stone Ocean" (2.634 votos)

O resultado não chega a ser uma surpresa. A Parte 3 é uma das que mais renderam memes, assim como a Parte 4. Entretanto, é um pouco injusta a péssima colocação da Parte 6. Se for porque tivemos a primeira Jojo mulher é apenas um preconceito bobo, porque a temporada foi excelente, mas, se foi porque a Netflix lançou de um modo ruim e porque a animação teve o orçamento de duas cozinhas, aí as críticas são válidas.

