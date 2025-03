Anime: 'Solo Leveling' é bom mesmo ou os fãs estão só emocionados?

Desde então a obra trouxe sentimentos agridoces aos fãs. Enquanto no Japão "Rurouni Kenshin" ganhava eventos de aniversário, novos filmes live-action e um novo anime, no resto do mundo a série se tornou quase amaldiçoada. O novo anime, por exemplo, é lançado no Brasil com dublagem em português (inclusive a voz do Kenshin é feita por Caio Guarnieri, filho do dublador original da versão antiga), mas a Crunchyroll não faz qualquer divulgação em suas redes sociais. Não existem postagens promovendo este anime, ele apenas é disponibilizado sem alarde porque qualquer menção a "Rurouni Kenshin" reacende a polêmica.

Já conversei sobre o remake de "Rurouni Kenshin" com amigos otakus das antigas, e a sensação geral é de lamentação por isso ter acontecido a uma obra nostálgica tão querida. E, embora pessoas tenham abandonado totalmente a franquia, alguns estão acompanhando o remake sem declarar publicamente, no sigilo. Ainda que Watsuki tenha pago pelo crime, muitos questionam se a punição não foi branda demais para uma infração dessas. Como teoricamente o autor foi punido e pagou pelo seu crime segundo a Justiça do Japão, no fim cabe à consciência de cada fã a decisão de acompanhar ou não "Rurouni Kenshin".

"Rurouni Kenshin" (remake)

Onde assistir: Crunchyroll, com dublagem e legenda

Editora do mangá: JBC (antes da prisão)

O que dizem os otakus sobre "Rurouni Kenshin"?

Remake de Imagem: Divulgação/Liden FIlms

Aproveitando que temos uma grande comunidade no UOL | Mundo dos Animes, nosso canal de transmissão no WhatsApp em que postamos notícias e novidades, abrimos uma enquete sobre "Rurouni Kenshin". Confira como estava a votação no momento de fechamento desta newsletter: