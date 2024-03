6 animes que os fãs preferem fingir que nunca existiram

O grande pecado da Liden Films (estúdio responsável pela produção esse anime) foi decidir fazer o projeto em uma computação gráfica feinha. A qualidade do CGI é risível e cenas com movimentos estranhos rendem memes até hoje. Há até quem acredite que boa parte da má vontade dos otakus com animações em 3D veio do péssimo trabalho realizado por esse anime.

Anime "Lucifer and the Biscuit Hammer" Imagem: Reprodução/NAZ

"Lucifer and the Biscuit Hammer"

Conhecido como "Lúcifer e o Martelo" no Brasil, esse anime baseado na cultuada obra de Satoshi Mizukami também não teve sorte. Para começar, o estúdio que produziu a animação é o NAZ, cujo currículo de animes é repleto das obras mais desconhecidas que já saíram no Japão. Para se ter uma ideia da falta de relevância do estúdio, o outro grande anime deles é a série "Thermae Romae Novae", aquele reboot fraquinho da série sobre banhos termais.

O anime de "Lucifer and Biscuit Hammer" também sofreu com a direção pouco inspirada de Nobuaki Nakanishi, profissional com pouquíssimas obras dirigidas até então. O resultado foi um anime que os fãs da obra preferem esquecer e que os demais curtem fazer piada com a qualidade da animação aquém do esperado.