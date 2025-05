'Vigilantes' resolve um dos grandes defeitos de 'My Hero Academia'

Outros spin-offs tão bons (ou melhores) que o original

Imagem: Divulgação

"Attack on Titan: Junior High"

Esqueça as tramas políticas e o protagonista bastante controverso, "Attack on Titan: Junior High" é um anime de comédia mostrando o elenco da série original criança, tendo aulas na escolinha da Muralha. Há quem diga que este anime é muito menos equivocado que "Attack on Titan", então vale conferir na Crunchyroll.

Imagem: Reprodução

"Burn the Witch"

As bruxinhas Noel e Ninny trabalham para uma agência chamada Wing Bind para proteger a população do Reino Unido do ataque de dragões. "Tá, mas este anime é spin-off do quê?", você pergunta. Simples: elas vivem no universo de "Bleach" e trabalham num braço ocidental da firma de shinigamis, veja na Crunchyroll.

Imagem: Reprodução/Lerche

"Hanako-kun Depois da Escola"

O que acontece com Hanako-kun e Nene Yashiro, quando eles não estão resolvendo os casos misteriosos do anime original? Bem, se metendo em confusões. Este derivado de "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome" é um prato cheio para quem quer mais fantasmas, disponível na Crunchyroll.