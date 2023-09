Áries é um signo de luta. Portanto, pessoas deste signo lutam por seu lugar ao sol e se esforçam para alcançar posições melhores sempre. Conviver com Áries no trabalho pode ser um pouco difícil, já que o signo vai defender suas ideias e estratégias com unhas e dentes. O lado positivo é que há força de vontade para mobilizar equipes, chefias e fazer acontecer os projetos mais complexos. São pessoas que gostam de ganhar dinheiro, mas também de gastar. Mais uma vez, é preciso tomar cuidado com a impulsividade e os desejos.