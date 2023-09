Sabe aquele almoço de domingo que reúne toda a família? Aí está algo que pessoas de Touro adoram fazer. Cozinhar para seus queridos, proporcionar momentos de bem-estar, organizar viagens com pais ou irmãos? Tudo isso está no menu de qualidades taurinas para desfrutar em família. Por se empolgarem com esses momentos, podem se sentir frustração caso ocorra alguma briga ou algum evento não saia como o combinado. Em família, gostam de estar por dentro do que acontece com os filhos e inventar atividades lúdicas em casa.