O belíssimo 'O Menino e a Garça' prova que até os gênios erram a mão

A graça e beleza do resultado é testamento do talento monumental de Miyazaki para materializar sentimentos tão delicados. Ainda assim, não deixa de ser frustrante ver um mestre pincelar o mesmo quadro de antes, ainda que use novas tintas. Mesmo se mantendo à frente de seus pares, e com domínio técnico e narrativo invejáveis, "O Menino e a Garça" é o diretor em seu momento mais inexpressivo.

Hayao Miyazaki anunciara sua aposentadoria em setembro de 2013, logo depois de terminar os trabalhos em "Vidas ao Vento". Longe do sopro fantástico de sua obra, ele criou uma biografia sóbria, retratando a vida do inventor do Zero, avião desenhado para ser a máquina mais perfeita nos céus, que terminou usado por pilotos kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial.

Talvez seu desejo fosse de fato descansar seu lápis retornando para o gênero fantástico que fez seu nome trilhar o mundo. "O Menino e a Garça" foi esboçado inicialmente em 2016, entrou em produção no ano seguinte e demorou para chegar aos cinemas especialmente pelos desafios impostos ao projeto durante a pandemia de covid.

Ao todos foram sete anos para materializar este mundo sublinhado por conflito e perda, traduzido em uma delicada, ainda que imperfeita, jornada de amadurecimento. Miyazaki saiu de sua aposentadoria por acreditar ainda ter algo a dizer, e "O Menino e a Garça" é uma declaração poderosa. Nas mãos de qualquer um, seria uma pérola de rara beleza. Hayao Miyazaki, repito, jamais será qualquer um.