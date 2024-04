Anime: 'Kaiju No. 8' é a maior promessa dos últimos anos

O próprio "Kaiju No. 8" se aproveita dessa "brecha" da Jump+, às vezes lançando novos capítulos semanalmente, ora a cada 15 dias e por aí vai. Os volumes encadernados de "Kaiju No. 8" começaram a sair no Japão em dezembro de 2020, junto de uma forte campanha de marketing por parte da editora Shueisha. As vendas foram impressionantes.

A história do mangá, que transita entre a violência estilosa da luta contra kaijus e o bom humor do personagem principal, conquistou o Japão e vendeu milhões de cópias comercializadas, o que fez com que outros países se interessassem pelos direitos de publicação. Poucos meses após o sucesso na Ásia o título foi licenciado nos EUA, e em dezembro de 2021 a Panini já anunciava que "Kaiju No. 8" seria publicado no Brasil em breve.

Personagens do anime "Kaiju No. 8" Imagem: Divulgação/Production I.G

Assim como foi no lado editorial, o processo para "Kaiju No. 8" se tornar um anime foi relâmpago. O anúncio aconteceu em agosto de 2022, com produção do estúdio Production I.G (de "Tengoku-Daimakyo: Ilusão Celestial"), com estreia prevista para abril de 2024. Foram anos construindo a expectativa pelo projeto.

A aposta no sucesso mundial de "Kaiju No. 8" é tamanha que o anime será disponibilizado de forma nunca antes vista: além de ser lançado no mundo inteiro simultaneamente com a exibição japonesa, os produtores fizeram um acordo para que os episódios também sejam disponibilizados na rede social X (antigo Twitter). Tudo isso leva a crer que há muita expectativa por um sucesso, mas "Kaiju No. 8" poderá entregar esses resultados?

Planejamento e expectativa

Naoya declarou em entrevista à revista japonesa DaVinci que sua inspiração foram os clássicos de tokusatsu como "Ultraman" e "Ultraseven", e que considerou divertida uma história na qual o protagonista ingressa um grupo de exterminadores de monstro e, ao mesmo tempo, precisa esconder seus poderes.